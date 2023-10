Fußball Der Torjäger im Teilzeitdienst

Er kam, sah – und traf bereits zehn Mal: Morscheids 19-jähriger Offensivmann Max Martini hat im bisherigen Verlauf der Kreisliga-B12-Saison für Furore gesorgt und der DJK als seinem Heimatverein zu einem überraschenden Höhenflug verholfen. „Ich war oft in der Startelf, bin aber auch ein paar Mal eingewechselt worden. Weil eine frühere Verletzung immer mal wieder aufbricht und es zwickt, stand ich nur zweimal über die gesamten 90 Minuten auf dem Feld. Doch ich habe die Spielzeit effektiv genutzt“, berichtet Martini und spielt auf eine Zerrung im Oberschenkel an, die ihm ab und an zu schaffen macht.