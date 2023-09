Fußball Internetstar wirbt im Hunsrück fürs Pfeifen

Wie wichtig Schiedsrichter sind, wissen sie (auch) bei der DJK Morscheid nur allzu genau. „Ohne Schiris gibt es keinen geregelten Fußball und kein Vereinsleben. Wir brauchen sie einfach – und wir müssen ihnen den nötigen Respekt entgegenbringen“, betont Eric Busch. Der 32-Jährige geht selbst als Unparteiischer für die DJK an den Start. Partien in der C- und B-Klasse sowie der Jugend zu leiten, macht ihm großen Spaß: „Es geht dabei um viel Menschlichkeit. Man ist mittendrin im Fußballgeschehen, und das Ganze hat auch was von Action und Kitzel.“ Um gerade Jüngere fürs Pfeifen zu begeistern, haben sie im Morbacher Gemeindeteil einen prominenten jungen Mann eingeladen, der dafür werben soll: Pascal Martin, den alle nur „Qualle“ nennen, reist zum Tag des Schiedsrichters, welchen die DJK Morscheid am Sonntag, 17. September ab 11 Uhr auf ihrer Sportanlage ausrichtet, eigens aus seiner westfälischen Heimat an. Nach einer Begrüßungsrunde, an der unter anderem auch Gregor Eibes – Landrat und Präsident des Fußballverbandes Rheinland in Personalunion – teilnehmen soll, wird der 21-jährige Influencer den Workshop zum Thema „Respekt auf dem Platz“ leiten.