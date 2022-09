Bezirksliga-Topspiel : Schleimers Doppelpack bringt den Erfolg

BADEM Fußball-Bezirksliga: Mosella Schweich fährt in Badem trotz eines umstrittenen Führungstors mit dem 2:0 bereits den siebten Sieg im achten Spiel ein.

Den Erfolg von Schillingen unter der Woche mit zumindest einem Bonuspunkt veredeln: Mit diesem Vorsatz war die SK Kyllburg/Badem am Samstagabend in die Partie zu Hause gegen den Tabellenzweiten TuS Mosella Schweich gegangen. Doch zwei Minuten Mitte der ersten Halbzeit machten dieses Vorhaben der Südeifeler bereits frühzeitig zunichte. Am Ende hieß es 0:2 und vor allem der Führungstreffer der Gäste durch den zweimaligen Torschützen Stefan Schleimer brachte die Gemüter der Platzherren erheblich in Wallung.

Es war in der Tat über 90 Minuten eine hart umkämpfte Begegnung auf dem tiefen Platz in Badem. „Wir wussten vorher, was da auf uns zukommen würde. Einmal was die Beschaffenheit des Platzes anging, aber auch in Bezug auf die Kampfkraft des Gegners. Aber wir haben diese Umstände angenommen und auch die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen“, resümierte Schweichs junger Trainer-Novize Thomas Schleimer sachlich und unaufgeregt. „In der zweiten Halbzeit hätten wir in einigen Situationen sicher noch einen drauflegen können, aber da fehlte es dann auch ein bisschen am Schussglück oder an der Präzision im Abschluss.“