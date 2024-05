Fußball und Soziales Buchwald, Kaltz & Co. kommen zu Benefizspiel

(AA) Wenn der Großteil der regionalen Fußballer gerade die Sommerpause eingeläutet hat, geht es in der Blau-Weiß-Arena in Mülheim an der Mosel noch mal rund: Die mit vielen früheren Bundesliga- und Nationalspielern gespickte Lotto-Elf tritt dort am Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr, zu einem Benefizspiel an. Gegner wird dann eine Ü40-Auswahl die gastgebenden SpVgg Mülheim-Brauneberg sein.