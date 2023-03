Trier Nach der Pause bricht der Bann

Mitte der ersten Hälfte platzte Uwe Wess der Kragen. „Ihr spielt Euch noch zu Tode“, entfuhr es da dem stets engagiert an der Außenlinie mitgehenden Trainer der DJK Pluwig-Gusterath. Trotz des aufgrund der Regenfälle und des vorangegangenen Spiels der zweiten Mannschaft des VfL Trier (3:3 gegen Olewig II) stellenweise aufgewühlten Hartplatzes versuchte seine Mannschaft ein ums andere Mal, mit flachen Pässen nach vorne zu kommen. Je mehr es in Richtung des Trierer Tores ging, desto unentschlossener agierten aber die Gäste zunächst. Hinzu kam noch etwas Pech nach den überwiegend gefährlich vors VfL-Gehäuse getretenen Standards. So köpfte Nico Denzer nach einer Ecke von Niklas Kirsten an den Pfosten (7.). Nach einem Freistoß von Jan Becker war Robin Mohm im Fünfmeterraum zu überrascht (17.) und Robin Mohm scheiterte nach einer Hereingabe von Arthur Krapp an der Latte (39.).