Fußball Kommt’s nun zum großen Schulterschluss?

Wenn der SC Malbergweich seine Mitglieder am heutigen Freitag, 19 Uhr, im Vereinsheim versammelt, geht es laut offizieller Einladung im Rahmen eines Informationsabends um „einen Gedankenaustausch zur Zukunft des SC Malbergweich“. Konkreter wird der VfL Neidenbach, der am Freitag kommender Woche, 19 Uhr, zur außerordentlichen Versammlung ins Sporthaus einlädt. Die „Zukunft der aktuellen Spielgemeinschaft“ soll (auch) hier das Thema sein. Auf TV-Nachfrage halten sich die Verantwortlichen von beiden Vereinen, die zusammen mit dem SV Fließem und der DJK Nattenheim-Bickendorf die aktuell unter Steinchen-Malbergweich firmierende Spielgemeinschaft bilden, sehr bedeckt. Man wolle und werde den Versammlungen nicht vorgreifen und sich auch nicht an Spekulationen beteiligen, betonen Neidenbachs Vorsitzender Simon Gabler und Oliver Christian, der als Geschäftsführer des SC Malbergweich fungiert.