Fußball Theis schießt die SG Mettendorf ins Glück

Die Freude über den erstmaligen Bezirksliga-Aufstieg der Spielgemeinschaft Mettendorf/Utscheid (der FC Mettendorf-Lahr war Anfang der 80er Jahre schon mal überkresilich unterwegs) entlud sich nach dem 1:0-Erfolg am Sonntag gegen die SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim in einer überdimensionalen Jubeltraube. Das Entscheidungsspiel der nach der Punkterunde in der Kreisliga A6 Kopf an Kopf gelegenen Teams vor der Prachtkulisse von 1231 Zuschauern in Neidenbach war zwar keineswegs hochklassig, dafür aber sehr umkämpft. Kolja Theis schoss die Grün-Schwarzen in der 63. Minute ins Glück, nachdem er von Kapitän Benedict Masselter mustergültig über die rechte Seite in Szene gesetzt worden war.