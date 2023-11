Fußball Mit neuem Mut und frischer Energie

Kraft tanken war in dieser Woche für Thomas Clemens angesagt: Mit seiner Familie gönnte sich der 37-jährige Trainer des SV Neunkirchen-Steinborn einen Kurzurlaub im Allgäu. Ganz abschalten und die aktuell so schwierige Lage seiner auf dem drittletzten Tabellenplatz der Kreisliga A6 notierten Mannschaft konnte er dabei aber nicht. Erst acht Punkte stehen auf der Habenseite. Im Vergleich zur Konkurrenz ist man indes bis zu zwei Partien im Rückstand: Mitte Oktober wurde das Heimspiel gegen die SG Steinchen-Malbergweich wegen des Wadenbeinbruchs von Gästespieler Mario Stieren abgebrochen, und am vergangenen Sonntag fiel die Partie bei der SG Echtersbach wegen widriger Platzverhältnisse aus.