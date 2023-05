Doppel-interview mit Tobias Schmitz und Kevin Macat „Nicht die Taktik entscheidet“

Die beiden besten Mannschaften der Kreisliga B II treffen am Sonntag ab 14.30 Uhr auf dem Meerfelder Rasenplatz aufeinander. Aktuell haben die Schützlinge von SG-Spielertrainer Florian Grün knapp die Nase vorn (46 Punkte aus 18 Spielen). Doch der SV Dörbach hat bei einem Spiel weniger die große Chance, mit einem Dreier an den Vulkaneifelern vorbeizuziehen (44/17). Im Vorfeld der Spitzenpartie hat sich der TV mit den Spielführern Tobias Schmitz (Vulkaneifel) und Kevin Macat (Dörbach) unterhalten und sie dabei auch gefragt, welche Stärken den Gegner auszeichnen, mit welchen Mitteln man ihn bezwingen kann und was im Titelrennen für ihre Mannschaft spricht.