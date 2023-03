Niederemmel/Neumagen-Dhron „Fußballverrückter“ mit Netzwerk

Er liebt den Fußball in allen Facetten, spielt mit knapp über 50 noch selbst in der C-Liga für die SG Neumagen/Leiwen II, ist Jugendleiter und -betreuer beim SV Neumagen-Dhron, schaut sich mit seinen Söhnen Adrian und Damian öfters mal Spiele des 1. FC Kaiserslautern, von Borussia Dortmund oder in Italien vom SSC Neapel an. In der neuen Saison gibt Christian Anderle seinen großen Erfahrungsschatz aus insgesamt rund 17 Trainerjahren (zuletzt war er für verschiedene Mannschaften des TuS Mosella Schweich verantwortlich) und seiner aktiven Zeit (überkreislich spielte er in Neumagen-Dhron, in Wittlich und Mehring) an die Aktiven des SV Niederemmel weiter.