Fußball Talentförderer Thiel setzt auf Teamspirit

Im Vorjahr entging man nur deshalb dem sportlichen Abstieg, weil durch Rückzüge von einigen Vereinen beziehungsweise Spielgemeinschaften noch Plätze in der B-Liga frei wurden. Dem neuen Trainer wird‘s recht gewesen sein: Als Nachfolger von Ralf Hubert soll Jürgen Thiel die SG Heckenland-Niersbach wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. Thiel hat 23 Jahre lang erfolgreiche Jugendarbeit hinter sich, förderte zahlreiche Talente und wurde 2021/22 sowie 22/23 zweimal in Folge mit den A-Junioren der JSG Untere Salm Meister der Kreisklasse.