Fußball Wie‘s auch ohne den Torjäger klappen soll

Erst gut eine Viertelstunde war die Partie Mitte September bei der SG Serrig/Saarburg alt, da musste Carlo Buchheit verletzt vom Feld. Schnell wurde klar: Den Spielertrainer der Vereinigten aus Nittel, Wellen und Temmels hatte es erneut schwer erwischt. Die Diagnose war niederschmetternd.Kreuzband- und Außenmeniskusriss sowie einen beschädigten Knorpel trug der 29-Jährige aus der Partie an der Saar davon. Nach 2012 hatte es Buchheit mal wieder derart hart am rechten Knie getroffen. Sieben Jahre später wurde ihm der Innenmeniskus entfernt. Nach der Operation am Donnerstag beim Spezialisten Dr. Sascha Hopp in Kaiserslautern will Buchheit erst mal wieder auf die Beine kommen und sich in der Physiotherapie fit machen. Ob er anschließend noch mal auf den Platz zurückkehren wird? „Das ist noch offen.“