Fußball Stark in der Liga, spektakulär im Pokal

Alles im Lot scheint derzeit bei der SG Nusbaum zu sein. Das Team von Trainer Frank Hermes und seines mitspielenden Assistenten Andreas Hartmann ist derzeit gut unterwegs, hat es doch seit dem 0:3 zum Auftakt gegen die hoch gehandelte SG Berndorf kein Spiel mehr verloren. Elf Punkte haben die Südeifeler seitdem eingefahren und darüber hinaus in einem irrem Spiel Anfang des Monats auch im Kreispokal für Furore gesorgt. Beim 8:7-Coup nach Verlängerung bei der klassentieferen SG Prümer Land offenbarten die Vereinigten aus Nusbaum, Geichlingen, Koxhausen, Körperich, Kruchten, Wallendorf und Biesdorf zwar so manche Defensivschwäche, doch die Moral stimmte. „Wir lagen zweimal mit zwei Toren Differenz im Rückstand und haben es in der Verlängerung nochmals hinbekommen, drei Tore in Folge zu erzielen. Für die Zuschauer war es sicherlich ein überragendes Pokalspiel, für mich als Trainer eher nervenaufreibend“, gestand Hermes nach einem denkwürdigen Pokalfight ein.