BMX-Freestyler Tom Clemens aus Birresborn Wie ein Vulkaneifeler noch das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris ziehen kann

Inmitten der Abiturprüfungen kam die frohe Kunde für den 18-jährigen Tom Clemens: Der BMX-Freestyle-Fahrer aus der Vulkaneifelgemeinde Birresborn wurde nicht nur für den Weltcup in Japan (22. bis 24. Februar) nominiert, sondern hat auch noch eine Chance, das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) zu ziehen: Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) erhielt überraschend einen zweiten Startplatz für die Ausscheidung in Shanghai. Mitte Mai kämpfen die besten 24 BMX-Fahrer der Welt darum, gut zwei Monate später in Frankreich dabei sein zu können. „Eine geringe Chance hat man immer. Aber es dürfte schon schwer werden, mindestens Zwölfter zu werden“, sagt Toms Vater Guido, der seinen Filius intensiv fördert, und so etwa vor Ort in Birresborn einer der Initiatoren eines BMX-Parcours war. Eine alte Lagerhalle und eine Freiluftfläche wurden vor ein paar Jahren umfunktioniert. In Handarbeit entstand ein Trainingsgelände, wo die Teenies seitdem auf ihren Rädern trickreich unterwegs sein können.