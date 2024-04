Fußball Abstieg droht, einige Abschiede sind fix

Es ist ungemütlich geworden für den Hochwälder A-Ligisten: Nach zahlreichen Rückschlägen in dieser Saison rangiert das Team von Spielertrainer Daniel Becker und seines mitspielenden Assistenten Luca Leonhard auf einem Abstiegsplatz. Daran änderte auch das jüngste 1:1-Unentschieden bei Schlusslicht SG Rascheid II nichts. Dass die Nerven blank liegen, zeigte sich, als Pascal Marx einen Foulelfmeter in der 36. Minute nicht am reaktionsschnellen Rascheider Keeper Marvin Heck vorbei brachte. Zwar ließ Cristian Cancelo Martinez die Osburger mit dem Halbzeitpfiff in Führung ziehen, doch am Ende reichte es nicht zum erhofften Sieg.