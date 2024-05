Fußball Bracker trifft, Langsur jubelt, Rascheid trauert

Das Timing hätte nicht besser sein können: An Fronleichnam brach der Großteil der SG Langsur/Zewen/Igel-Liersberg zur Mannschaftstour nach Mallorca auf. Tags zuvor hatten sie sich den Bezirksliga-Verbleib gesichert: Das 1:0 (0:0) im Entscheidungsspiel gegen die nach der Punkterunde in der Tabelle gleichauf liegende SG Rascheid/Geisfeld/Reinsfeld ging in Ordnung. Sven Brackers Tor war der Schuss ins Glück (58.). Max Meyer hatte zuvor quergelegt. „Der Ball geht zwei Mal durch den Tunnel, dann ist er drin. Unbegreiflich“, sprudelte es aus dem 24-Jährigen heraus. Zu „100 Prozent haben wir uns heute reingehauen und hatten im Gegensatz zu vielen Spielen in dieser Saison auch mal das Quäntchen Glück“, meinte Bracker.