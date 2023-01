Fußball : Großer Fußballspaß mit inklusiver Note

Strahlende Gesichter gab es nach dem Lebenshilfe-Hauptturnier nicht nur bei Sieger Eintracht Trier (helle Trikots), dem Zweiten Mosella Schweich (in blau und schwarz) sowie den drittplatzierten Osburgern und Tarfostern (in hell- und dunkelrot), sondern auch bei den Offiziellen. Ganz rechts: Lebenshilfe-Vorstand Kilian Zender, links daneben: Stephanie Nickels, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ruwer und Lutwin Ollinger, Beigeordneter des Kreises Trier-Saarburg. Packende Spielszenen gab es unter anderem beim inklusiven Einlagenturnier (Foto rechts). Foto: Andreas Arens

Osburg Von Klein bis Groß: Rund 60 Mannschaften spielten drei Tage lang in der Osburger Hochwaldhalle für den guten Zweck. Warum das Fußballturnier über den reinen Spendenerlös hinaus für die Lebenshilfe von so hoher Bedeutung war, und welche Rolle eine Schiedsrichterpfeife aus den 1990er-Jahren spielte.

Den eigentlichen Höhepunkt der 26. Auflage des Hallenfußballturniers zugunsten der Lebenshilfe gab es schon vor dem Hauptturnier am Samstag: In einem Einlageturnier traten da gleich zwei inklusive Mannschaften gegen ein Prominententeam an. „Es waren Menschen mit Beeinträchtigungen, Mitarbeiter unserer Einrichtungen und Geschäftspartner am Ball – gemischte Teams, die viel Freude hatten, gemeinsam an den Start zu gehen“, strahlte Kilian Zender, Vorstand der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Trier-Saarburg, zu deren Gunsten rund 60 Mannschaften von den Bambini bis zu den Alten Herren über drei Tage hinweg unterm Hallendach spielten.

Die beiden Niederlagen „seiner“ Teams gegen eine Auswahl, in der unter anderem Eintracht-Trier-Vorstand Alfons Jochem und der Konzer Bürgermeister Joachim Weber („Das hat großen Spaß gemacht, zumal wir in Konz einen besonders engen Bezug zur Lebenshilfe haben.“) standen, steckte Zender gut weg: „Das können wir angesichts des tollen Turnierverlaufs verschmerzen.“ Viel wichtiger war für ihn, dass die Arbeit der Lebenshilfe und deren Menschen nach den harten Corona-Jahren mal wieder im Mittelpunkt standen, und sich in der Osburger Hochwaldhalle als Sportler oder als Zuschauer ins Getümmel stürzen konnten – mittendrin und auf Augenhöhe mit allen anderen.

Extra Rund 1000 Zuschauer an drei Turniertagen Wenn es um den guten Zweck geht, sind sie beim Lebenshilfe-Hallenturnier traditionell (fast) alle auf den Beinen. An den drei Turniertagen sorgten rund 1000 Zuschauer in der Osburger Hochwaldhalle für prächtige Stimmung. Im Einsatz waren neben den Bambini, F- und E-Junioren (spielten ohne Gesamtwertung) auch die D-Junioren. Hier setzte sich am Sonntag der FC Trier vor der Trier-Saarburger Kreisauswahl durch. Die Konkurrenz der Betriebs- und Altherrenmannschaften entschied am Freitag die Sparkasse Trier dank eines 3:2-Siegs im Finale gegen die Schiedsrichtervereinigung für sich. An diesem Turnier hatte auch eine Mannschaft des Trierischen Volksfreunds teilgenommen. Den Abschluss bildete am Sonntag der Vergleich der Kreisliga-Senioren. Hier gewann die SG Franzenheim/Pellingen/Schöndorf vor dem SV Konz II.

Auch einem wie Peter Becker ging da das Herz auf. Der Konzer war bis zu seiner Pensionierung 45 Jahre lang Förderschullehrer, hatte als Turnierleiter erneut die Fäden in der Hand und führte als Moderator gewohnt souverän durch das Programm. Was Becker imponierte: „Die Bereitschaft der Mannschaften, hier mitzuwirken, war wieder enorm. Die meisten haben ihre Teilnahme spontan und quasi auf Zuruf zugesagt.“

Als Dankeschön für sein jahrelanges Engagement im Förderverein „Mach mit, Fußballer helfen“ erhielt dessen langjähriger Vorsitzender Michael Herrmann (Mitte) aus den Händen von Lebenshilfe-Vorstand Kilian Zender ein Gemälde. Links: Bernd Marx, zweiter Vorsitzender des Fördervereins. Foto: Andreas Arens

Umsichtig war neben der Leistung von Becker unter anderem auch die des Schiedsrichters beim Einlageturnier. Eigens hatte Trier-Saarburgs Fußball-Kreisvorsitzender Hans-Peter Dellwing dazu noch einmal seine Pfeife aus der Schublade geholt. Der heute 72-Jährige leitete bis Mitte der 90er Jahre 117 Mal Partien in der Bundesliga und war auch international im Einsatz. „Es hat noch mal Spaß gemacht, zumal die Partien alle sehr fair verlaufen sind“, bilanzierte Dellwing.

Der Spendenerlös stand bis Redaktionsschluss am Sonntagabend noch nicht genau fest, könnte sich aber in rekordverdächtiger Höhe bewegen. Vor den coronabedingten Ausfällen in den beiden vergangenen Jahren hatten der Förderverein „Mach mit, Fußballer helfen“ und der Fußballkreis Trier-Saarburg als Veranstalter sogar erstmals die 10.000-Euro-Grenze geknackt.

Der sportliche Ehrgeiz kam nicht zu kurz und war gerade im Hauptturnier ausgeprägt. Am Ende setzte sich die überwiegend aus Talenten der A-Junioren-Bundesligamannschaft zusammengestellte Mannschaft von Eintracht Trier knapp, aber verdient mit 7:5 nach Siebenmeterschießen gegen den TuS Mosella Schweich durch. In der regulären Spielzeit hatte der Bezirksligist seine berühmt-berüchtigte Moral unter Beweis gestellt und nicht zuletzt dank der spielerischen Finesse des Ex-Eintrachtlers Jens Schneider einen 0:2-Rückstand noch egalisiert.

Lebenshilfe-Turnier Foto: Andreas Arens

In ungewohnter Rolle fand sich dabei der 20-jährige Julius Kalweit wieder. Der noch an der Schulter verletzte Akteur durfte diesmal seine Teamkollegen coachen und zog nach Turnierende ein fachmännisches Fazit: „Ein großes Lob an die Mannschaft. Nach der Auftaktniederlage gegen die Eintracht haben wir die anschließenden Aufgaben souverän gemeistert und Spaß gehabt. Das ist das Wichtigste. Wir müssen aber noch kaltschnäuziger werden, konsequenter verteidigen und einfache Gegentore vermeiden.“

Für den guten Zweck im Einsatz gewesen zu sein, stand aber auch für das Schweicher Offensivtalent – nach TV-Informationen von Eintracht Trier weiter umworben – an erster Stelle. Genauso sahen es etwa Pascal Lochen und Lars Wagner. „Hier beim Lebenshilfe-Turnier dabei zu sein, ist Ehrensache. Trotz Winterpause hatten wir keine Probleme, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen.“ Mit der SG Zewen waren sie genauso wie deren Bezirksligakonkurrenten SG Saartal-Trassem, SV Konz und Rheinlandligist FC Hochwald-Zerf bereits nach der Vorrunde ausgeschieden.

In den beiden Halbfinals hatten sich die Lokalmatadoren von A-Ligist SG Osburg (gegen Schweich) und der FSV Trier-Tarforst in einem vorweggenommenen Endspiel gegen die Eintracht jeweils knapp mit 1:2 geschlagen geben müssen.

„Wir haben einen verdienten Sieger gesehen. Hut ab, was die Eintracht, aber auch Tarforst hier geboten haben“, sagte Jürgen Gombert. Vor einigen Monaten hat er Michael Herrmann als Vorsitzenden des Fördervereins „Mach mit, Fußballer helfen“ abgelöst. Der Schweicher war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, hatte es sich aber nicht nehmen lassen, das Hauptturnier als Zuschauer zu verfolgen. Im Namen der Lebenshilfe dankte ihm Kilian Zender für das jahrelange Engagement und überreichte ihm ein Gemälde. Zudem kündigte Bernd Marx als 2. Vorsitzender des Fördervereins an, dass Herrmann bei der nächsten Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied von „Mach mit“ ernannt werden soll.

Beeindruckt zeigte sich Marx vom Einsatz, den neben den Sportvereinen aus Konz, Krettnach und Filzen-Hamm besonders die rund zwei Dutzend Helfer der SG Osburg/Thomm/Morscheid/Lorscheid an den Tag gelegt hatten: „Da kommst du morgens um 9 Uhr in die Halle, und alles ist schon wieder picobello sauber. Ein solch großes Engagement habe ich in all‘ den Jahren noch nicht erlebt.“

Als kleines, aber feines Dankeschön wartet nun auf die gastfreundlichen Osburger, die siegreiche Eintracht und weitere Turnier-Protagonisten noch ein besonderer Leckerbissen: Der frühere Bundesligaschiedsrichter und Oenologe Alfons Berg lädt erneut zu einer moderierten Weinprobe ein.