Cornhole Gold und Bronze für Konzer Cornholer

Sie haben sich in der französischen Hauptstadt mit der internationalen Cornhole-Elite gemessen – und gewonnen. Das Duo Günther Reitz/Thomas Schwarz vom Cornhole Camp Konz hat beim Entscheidungsturnier der 16 besten Doppel Europas Platz eins belegt. Der Siegerpreis hat es in sich: Sie fahren nun in die USA und nehmen dort an einem großen Wettkampf der American Cornhole League (ACL) teil.