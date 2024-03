Fußball Aufsteiger mit hohen Ambitionen

Der starke interne Zusammenhalt und die großer Zuschauerunterstützung würden sein Team tragen. „Das“, so Krasnici, „hat sich mittlerweile sogar unter Jungs herumgesprochen, die in der Bezirks- und der Rheinlandliga unterwegs sind“. Berechtigt sind so die Hoffnungen bei der Spielgemeinschaft, zur neuen Saison (weitere) namhafte Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung an Land ziehen und den Kader „deutlich verstärken“ zu können. Leistungsträger wie Daniel Schmitt und Thomas Schütz waren einst für den SV Speicher in der Bezirksliga aktiv, Andrew Salter für den FC Bitburg sogar noch eine weitere Etage höher in der Rheinlandliga.