Fußball Knipser, Kapitän und Coach

Seit gut zehn Jahren tritt Niederemmels Kapitän Benedikt Vogedes weit vorn in den Torschützenlisten in Erscheinung – sei es in der Bezirks- oder in der Kreisliga A. In den beiden vergangenen Spielzeiten avancierte der in Bernkastel-Kues geborene und in Minheim lebende Angreifer gar zum A-Liga-Torschützenkönig (22/23: 27 Treffer, 23/24: 25). „Seit meiner Jugendzeit liebe ich das Gefühl, Tore zu schießen und bin nach und nach in die Rolle des Torjägers hineingewachsen. Das hat seinen Ursprung darin, dass ich sehr ehrgeizig bin und jedem Ball nachgehe.“