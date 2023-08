Fußball Ein Auftakt mit Tücken

Der Auftakt missglückte – auch, wenn man nicht verlor. Mit der Nullnummer gegen die SG Altrich/Wengerohr-Bombogen haben sich die Erwartungen von Nieder­emmels neuem Trainer Christian Anderle (noch) nicht erfüllt. „Wir wirkten in der ersten Halbzeit irgendwie verkrampft, wollten es mit Gewalt zum Sieg bringen. Altrich hat diszipliniert, kompakt verteidigt und bissig agiert. Damit haben wir uns ziemlich schwer getan.“ Trotz einer Steigerung in der zweiten Halbzeit und einigen guten Möglichkeiten war „es ein verdientes Remis und unser schwächster Auftritt seit Beginn der Vorbereitung“, so der 51-Jährige. Immerhin kam das Team im Kreispokal beim B-Ligisten SV Hetzerath II (4:0) mühelos eine Runde weiter.