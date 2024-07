Fußball Kirsten wird „volljährig“ und ärgert sich über geringe Resonanz

Als Gregor Eibes beim Kreistag der Mosel-Fußballer in die Runde schaute und um Vorschläge für Kandidaten zur Wahl des neuen Kreisvorsitzenden bat, wurde es ganz still. Sowieso hatten nur ganze 19 von 113 Vereinen am Samstagnachmittag einen Vertreter in die schmucke Piesporter Moseltalhalle geschickt, und die Reihen waren damit sehr gelichtet. „Wer will sich unsterblich machen und Walter Kirsten beerben?“ fragte Eibes in seiner Funktion als Sitzungsleiter. Trotz aller Bemühungen meldete sich niemand. Deshalb trat „Plan B“ ein. Diesen hatte Kirsten im Vorfeld mit seinen Kollegen des Kreisvorstands und in Abstimmung mit dem in Morbach-Gutenthal lebenden Präsidenten des Fußballverbandes Rheinland (FVR) ausgearbeitet (TV berichtete): Der Piesporter ließ sich im Anschluss an die erfolglose Suche nach einem Nachfolger offiziell für drei weitere Jahre wählen – und wird nun „volljährig“, wie es einer der Anwesenden ausdrückte: Am 14. Juli 2006 und damit fast auf den Tag genau vor 18 Jahren übernahm der frühere Bundesliga-Assistent und spätere Kreisschiedsrichterobmann die Pole Position an der Mosel.