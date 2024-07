Fußball Verlängerung für Fußballchef von der Mosel?

Die Sache ist für ihn nach wie vor klar – zumindest vom Grundsatz her. Vor drei Jahren, beim Kreistag der Mosel-Fußballer in der Morbacher Baldenauhalle, kündigte Walter Kirsten an, in seine letzte Amtsperiode als Kreischef zu gehen. „Ich bin jetzt 74 und habe dieses Amt nun 18 Jahre lang ausgeübt. Genauso lange war ich davor Schiedsrichterobmann. Irgendwann ist es auch mal genug“, bekräftigt Kirsten im Gespräch mit dem TV. Beim Kreistag am Samstag ab 16 Uhr in der Moseltalhalle seines Heimatorts Piesport will er demnach nicht mehr für weitere drei Jahre kandidieren. Ein Nachfolger, der sich vor den Vereinsvertretern zur Wahl stellt, war aber bis zuletzt nicht zu finden. Sollte das auch am Samstag so sein, will Kirsten die Fußballer zwischen Meerfeld und Morbach nicht im Stich lassen, obschon ihn ein schlechtes Gewissen plagt: „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Einerseits will ich zu meinem Wort stehen und aufhören, andererseits soll der Kreis Mosel nicht führungslos dastehen. Wenn es keinen Kandidaten gibt, der Vorsitzender werden will und auch gewählt wird, mache ich für eine Übergangszeit weiter – bis ein Nachfolger gefunden ist.“ Spätestens nach eineinhalb Jahren soll das Fall sein, inklusive einer Einarbeitungsphase, schätzt Kirsten, der am Montag vom Kreisvorstand ausdrücklich darum gebeten wurde, das Amt im Fall der Fälle zumindest noch vorübergehend weiter auszuüben.