Fußball Goalgetter Güth und seine große Liebe zum Verein

Zuletzt klappte es ausnahmsweise mal nicht mit einem eigenen Treffer, auch, wenn er mehrere klare Chancen besaß: Joel Güth hat am vergangenen Sonntag mit dem TuS Platten gegen Schlusslicht SG Baldenau nur ein 1:1 erzielt. Der Kapitän besaß in der 29. Minute eine große Möglichkeit, scheiterte aber aus zwölf Metern an Torwart Fabian Gnad, der geschickt den Winkel verkürzte. Als Marcel Ferner gefoult worden war, übernahm Hajk Melkonjan Verantwortung und verwandelte den Elfmeter (36.). Alles schien gerichtet, doch es kam anders: Aufgrund der Gelb-Roten Karte gegen Lukas Grimm (Unsportlichkeit) agierte Platten fast 50 Minuten in Überzahl. Trotz bester Gelegenheiten von Johannes Störtz, Melkojan und erneut Güth blieb dem TuS ein zweiter Torerfolg versagt. Im Gegenteil: Tim Weirich glich nach 65 Minuten für die Hunsrücker aus.