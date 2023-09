Fußball Neuzugang mit neuer Aufgabe

Seit Sommer fungiert Christopher Monzel beim A-Liga-Spitzenteam DJK Pluwig-Gusterath als Co-Spielertrainer. Die neue Aufgabe hat der 31-Jährige auf Anhieb gut angenommen: „Weil es mir die Mannschaft, das Umfeld und das Trainerteam leicht gemacht haben, habe ich mich schnell einarbeiten können. In Kombination mit Uwe Wess hat es von Anfang an gepasst, wir ergänzen uns gut und sprechen Inhalte und Aufstellungen gemeinsam ab, wobei Uwe schon das letzte Wort hat“, berichtet Monzel, der vier Jahre zuvor für seinen Heimatverein FC Preist (in einer Spielgemeinschaft mit Herforst, Belingen und Orenhofen) aktiv war. Monzel war der Aufwand, regelmäßig 35 bis 40 Minuten von seinem Wohnort Trier aus in die Eifel zu fahren, auf die Dauer zu stressig. „Trainer und Spieler zugleich zu sein, diese Aufgabe hat mich auch extrem gereizt, weil ich auf jeden Fall auch kicken und meine Erfahrungen auf dem Platz zudem weitergeben wollte.“