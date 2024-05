Fußball Topspieler geht, Richtung stimmt aber

Wenn es leistungsstarke Spieler mal höherklassig versuchen wollen und sich wie im Fall von Niklas Kirsten (22 Tore in 22 Spielen) nach der Saison in Richtung Bezirksligist SG Ruwertal verabschieden, sieht das Daniel Clemens mit einem lachenden und weinenden Auge: „Niki hat sich zuletzt toll entwickelt. Wir gönnen es ihm sehr, dass er sich jetzt weiter oben beweisen kann.“ Andererseits bedauert der stellvertretende Fußball-Abteilungsleiter der DJK Pluwig-Gusterath den nächsten Substanzverlust: „Sei es ein Robin Mohm, ein Robin Weirich, ein Nils Lehnert oder zum Beispiel ein Julius Waldeier: In den vergangenen Jahren mussten wir schon viele gute Jungs ziehen lassen.“ Nach dem Aufstieg 2016 mischten die Hochwälder zwar meistens in der Spitzengruppe mit und rangieren auch derzeit auf einem passablen vierten Tabellenplatz, zu mehr hat es aber bislang noch nicht gereicht. Clemens weiß auch um die starke Konkurrenz: „Mal war es Tawern, dann Schillingen, Ehrang, Ruwertal. Und jetzt sind es eben mit Eintracht Trier II und dem SV Sirzenich, der kurz dahinter folgt, sehr gute Mannschaften, die dann doch noch nicht unsere Kragenweite sind.“