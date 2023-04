Fußball Uli macht den Unterschied

Die SG Grenzland gewinnt nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel auch das Rückspiel mit dem gleichen Ergebnis und bleibt damit im neunten Spiel in Folge unbesiegt. Mann des Abends war am Samstag Uli Hermes, der sämtliche Tore beisteuerte und bereits im Hinspiel das wichtige 2:0 markiert hatte. „Wenn du einen Uli Hermes in der Mannschaft hast, weißt du, dass er mit seiner Qualität und Erfahrung den Unterschied machen kann. In der B-Klasse gibt es für mich kaum einen besseren Knipser, der die Übersicht behält, cool vor dem Tor ist und seine Chancen auch effizient nutzt. Als Offensivspieler auf der Zehn bringt Uli einen großen Tordrang mit und holt sich die Bälle aus dem Mittelfeld“, sagt Grenzlands Co-Spielertrainer Dennis Kandels, der aktuell als Innenverteidiger fungiert.