Fußball Fußball zwischen Lettland, Luxemburg und Prüm

Es hätte der große Wurf werden können. Fünf Mal hatte er zuvor in den Junioren-Nationalmannschaften von Lettland gespielt. Anfang September wurde Davis Spruds dann erstmals in den A-Kader berufen. Zwei weitere Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland standen an. In Kroatien und gegen Wales: Nur allzu gerne wäre er für sein Heimatland aufgelaufen. Doch eine Verletzung verhagelte ihm den Traum – zumindest vorerst. In einem Erstligaspiel mit seinem Luxemburger Team von Swift Hesperingen, zu dem er im Sommer nach vier Jahren bei Victoria Rosport gewechselt war, hatte sich der 24-Jährige kurz zuvor eine Bänderdehnung sowie einen Kapselanriss im Sprunggelenk zugezogen und fällt seitdem aus.