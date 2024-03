Fußball Steht die SG Prümer Land vor dem Aus?

Die Lage ist etwas verworren: Im Herbst reifte bei einigen Verantwortlichen des FC Prüm der Gedanke, es nach vielen Jahren der Zusammenarbeit mit dem SSV Wallersheim und dem 1. FC Rommersheim noch mal eigenständig versuchen zu wollen – und demzufolge die Spielgemeinschaft (SG) Prümer Land zu beenden. „Wir wollten damit die eigene Identität schärfen und den Weg zum ‚Verein der Gemeinschaft‘ weiterentwickeln“, berichtet der Vorsitzende Nico Demuth. Die Mitglieder wurden kurz vor Weihnachten zusammengetrommelt und zum Vorhaben befragt. Zwar gab es eine knappe Stimmenmehrheit für die Eigenständigkeit und damit für den vom Vorstand vorgeschlagenen Weg, doch diesem fehlte es offenbar an inhaltlicher Auseinandersetzung mit den eigentlichen Zielen. So entschied man sich für den Verbleib in der SG Prümer Land – sowohl mit den Senioren- als auch mit den Junioren. Der geschäftsführende Vorstand mit Demuth, seinem Stellvertreter Daniel Holler und Geschäftsführer Stefan Serve kündigte indes an, seine Ämter bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag, 10. März (11 Uhr, Clubhaus in der Dell) offiziell niederzulegen.