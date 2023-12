Fußball Wintercup im Sauertal: Das Messen der Besten

Grenzüberschreitend, kompakt – und aus regionaler Sicht hochklassig: So präsentiert sich auch die achte Auflage des Fußball-Wintercups. Auf Einladung der SG Sauertal und des Initiators Frank Wagner kommt es zu Beginn des neuen Jahres wiederum zum Stelldichein der Topteams aus der Eifel, von Sauer und der Mosel. So duellieren sich am Samstag, 27. Januar, ab 13 Uhr zunächst der Luxemburger Erstligist Victoria Rosport und Oberliga-Tabellenführer Eintracht Trier im Rahmen ihrer Vorbereitung auf den weiteren Saisonverlauf. Später treffen dann der Trierer Ligakonkurrent FC Bitburg und der Luxemburger Zweitligist CS Grevenmacher auf dem Kunstrasenplatz in Ralingen aufeinander (Anstoß: 15.30 Uhr).