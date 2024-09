Fußball Die Herzensangelegenheit im Sauertal

Mit seinem Vater Filippo ist er in der dritten Saison bei der SG Sauertal als Trainer tätig und hat in der vergangenen Runde mit der Mannschaft einen wichtigen Schritt gemacht: Matteo Amodio führte die Sauertaler, die sich vor zwei Jahren als Bezirksligaabsteiger in die Kreisliga C zurückgezogen hatten, zum Aufstieg in die B-Klasse. Nach den ersten sechs Partien der neuen Saison sieht es (auch) gut aus: Das mit zehn Luxemburgern bestückte Team hat zwölf Punkte auf dem Konto und kann den Blick als Rangvierter durchaus nach oben richten. „Unterm Strich können wir fürs Erste zufrieden sein“, sagt der 36-Jährige denn auch.