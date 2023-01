Fußball : Gleich zwei Premieren beim Wintercup im Sauertal

Auch diesmal dürfte der Wintercup im Sauertal zu einer echten Standortbestimmung für die teilnehmenden Teams werden. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Ralingen Es geht um den guten Zweck und eine wichtige Standortbestimmung in der Wintervorbereitung: Wenn die SG Sauertal am Samstag und Sonntag, 28./29. Januar, zur siebten Auflage des Fußballturniers um den Wintercup auf den Kunstrasenplatz in Ralingen einlädt, treffen erneut namhafte Mannschaften aus der Region und dem benachbarten Luxemburg aufeinander.

Neben Regionalligist Eintracht Trier und dem Luxemburger Erstligisten Victoria Rosport präsentiert der Veranstalter auch zwei Teams, die ihre Wintercup-Premiere feiern: Der vom früheren Trierer „Faz“ Kuduzovic trainierte FC Racing Union Luxemburg als Spitzenteam der BGL-Ligue und der FC Hochwald Zerf als Herbstmeister der Rheinlandliga komplettieren das Teilnehmerfeld.

Samstag, ab 13 Uhr, kommt es zunächst zur Partie Rosport gegen Zerf, und anschließend trifft die Eintracht auf Racing. Am Sonntag ist Finaltag, ab 13 Uhr, findet das Spiel um Platz drei statt, und um 15.30 Uhr wird das Finale angepfiffen.

Traditionell gehört das Benefizspiel am Samstagabend ebenfalls zum Programm: Ab 17.30 Uhr spielen dann die mit vielen früheren Regional- und Oberligaspielern gespickten Kicker gegen Krebs gegen eine Auswahl ehemaliger Luxemburger Nationalspieler.

Der Erlös der Tombola, die am Sonntag zwischen den beiden Finalspielen ausgelost wird, kommt wieder der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz zugute. Insgesamt wurden seit 2015 über 18.000 Euro an die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz gespendet.