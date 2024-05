Fußball Zwischen Meisterjubel und Zukunftssorgen

Die SG Sauertal-Ralingen feiert nach zweijähriger C-Liga-Zugehörigkeit den Aufstieg in die Kreisliga B. Das Team der beiden Trainer Filippo und Matteo Amodio ist nach dem 5:2-Erfolg gegen die SG Südeifel-Holsthum II nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Die Ralinger hatten sich 2022 nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in die C-Klasse zurückgezogen und sich in einem Übergangsjahr konsolidiert, scheiterten aber bereits hier erst im Entscheidungsspiel gegen den TuS Euren (0:1) am Aufstieg und holten den C-/D-Liga-Kreispokal. Der Sportliche Leiter David Hillesheim (übt die Position gemeinsam mit Markus Pallien aus, ist zudem Torwarttrainer und Aushilfskeeper) nennt das Trainerduo als „Väter unseres Erfolges. Sowohl Filippo als auch sein Sohn Matteo haben sich in einer schwierigen Situation vor zwei Jahren zur Verfügung gestellt und die Mannschaft zu einer Einheit geformt. Das sind zwei positiv Fußballverrückte und Menschenfänger, die mit ihrer positiven Art überzeugen“. Laut Hillesheim haben die beiden Luxemburger bereits frühzeitig für die neue Saison zugesagt.