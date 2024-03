Bezirksliga Rascheids Sechserpack sorgt für Erleichterung

Bastian Hennen durfte sich nach Ecke von Lucas Jakob (67.) und einem Freistoß des gleichen Spielers (72.) als zweifacher Torschütze feiern lassen, der Abwehr-Routinier traf jeweils per Kopf. Konz erhöhte nach dem Comeback des lange verletzten Stefan Becker die Schlagzahl und kam durch Merlin Weis nach Flanke von Becker zum 2:2-Ausgleich (85.), doch in der Nachspielzeit sorgte der vom Innenverteidiger zum Stürmer umfunktionierende Kapitän Fabian Müller mit dem 3:2-Siegtreffer für ausgelassenen Jubel bei den Gästen – 2:3 (90.+1). SG-Sportchef Philip Kramp hatte „eine richtig starke Konzer Mannschaft gesehen, die vornehmlich in der ersten Halbzeit mächtig Druck entwickelte. Von uns war das keine Glanzleistung in den ersten 45 Minuten. Doch wir haben nach dem Rückstand Mentalität bewiesen, Einsatz und Kampfeswillen gezeigt und uns gegen die Konzer Angriffe gewehrt. Auch wenn es vom Zeitpunkt her glücklich war, ist der Sieg verdient.“