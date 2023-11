Fussball Wenn das Los über den Aufstieg entscheidet

Region · Die Winterpause naht, in vielen regionalen Fußball-Ligen wird am Wochenende bereits die Rückrunde eingeläutet. Eine Frage rückt langsam aber sicher in den Fokus und gewinnt nach der Einführung des kreisübergreifenden Spielbetriebs zusätzlich an Brisanz: Wer steigt auf, wer steigt ab? Der TV gibt einen Überblick darauf, welche Teams nach aktuellem Stand die Ligen in welche Richtungen verlassen würden. Unter Umständen käme es zu kuriosen Entscheidungen.

10.11.2023 , 15:47 Uhr

Die Frage, wer die regionalen Ligen nach der Saison verlässt, ist nach der Spielklassenreform spannender denn je. Foto: Fupa

Wer aus welcher Liga absteigt und was das für Folgen für die darunter angesiedelten Mannschaften hat, war über Jahrzehnte hinweg das zentrale Thema. Der neue, im Sommer eingeführte kreisübergreifende Spielbetrieb soll den Kickern im Fußballverband Rheinland (FVR) mehr Planungssicherheit geben: Statt zuvor für jeden Spielkreis unterschiedliche Auf- und Abstiegsregelungen gibt es nunmehr für das gesamte Verbandsgebiet von der Eifel bis in die Westerwald nur noch eine. Als „Meilenstein“ hatte das der Verbands-Spielausschussvorsitzende Jens Bachmann vor der Saison bezeichnet. Einzige Variable ist die Frage, ob es aus der Rheinlandliga vier oder fünf Absteiger gibt. Das wiederum hängt von der Anzahl der Absteiger aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ab.