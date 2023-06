Überblick Aktuelle Wechsel im regionalen Fußball – und der „unabdingbare Schritt“ im Hunsrück

Die Kräfte in und um Morbach werden weiter gebündelt. Zur 2020 gegründeten Fußballvereinigung Hunsrückhöhe (FVH), die bislang aus den Sportvereinen Morbach und Monzelfeld bestand, kommen zur neuen Saison der SV Veldenz und der FC Burgen hinzu (TV berichtete). Beide Clubs waren zuvor als Spielgemeinschaft in der Kreisliga A Mosel unterwegs. Aus Sicht von Lars Henrich, dem Vorsitzenden des SV Veldenz, war der Schritt Richtung FVH „unabdingbar“: Die generelle negative Entwicklung an verfügbaren Spielern sei auch an der 2006 gegründeten Spielgemeinschaft nicht spurlos vorbeigegangen. „Wir mussten nach der Reduzierung von drei auf nur noch eine Mannschaft nun wieder Wege finden, weiter Seniorenfußball in adäquater Qualität anzubieten.“ Mit der Integration in die FVH verfüge man über „eine perfekte Struktur in Sachen Quantität und Qualität“.