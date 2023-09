B-Junioren-Regionalliga Regionalliga-Auftakt der B-Junioren: Tarforst verliert knapp gegen Mainz 05 II (Fotos)

Trier · So hoch hat der Verein noch nie gespielt: Die B-Junioren des FSV Trier-Tarforst debütieren in der Regionalliga. Der Tag wird im Gedächtnis bleiben. Trotz des Ergebnisses. So war die Stimmung auf und neben dem Platz.

03.09.2023, 18:58 Uhr

Eindrücke vom B-Junioren-Regionalliga Auftakt: Trier-Tarforst gegen Mainz 05 II 18 Bilder Foto: Samuel Cartelli

Von Samuel Cartelli

Vor dem Anpfiff an diesem Sonntagmittag waren nicht nur die knapp 200 Fans auf den Rängen euphorisch. Auch die Mannschaft konnte es kaum erwarten. Denn in so einer hohen Spielklasse, der B-Junioren-Regionalliga Südwest, spielte der FSV Trier Tarforst bis jetzt noch nie. Dann wartet zum Auftakt direkt einer der wahrscheinlich schwersten Gegner: die zweite Mannschaft vom Bundesligisten Mainz 05. Hier geht es zur Bilderstrecke: Eindrücke vom B-Junioren-Regionalliga Auftakt: Trier-Tarforst gegen Mainz 05 II