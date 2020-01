Benefizfußball : Rekorderlös zum Silberjubiläum

Groß war die Freude bei Lebenshilfe-Vorstand (Bldmitte, am Ball): Bernd Marx (Mitte, rechts) und Michael Herrmann vom Förderverein Mach mit, Fußballer helfen überreichten eine Spende von über 10 000 Euro. Foto: Lutz Schinköth

Konz Besonders groß war die Spendenfreude beim 25. Hallenfußballturnier zugunsten der Lebenshilfe Trier-Saarburg: Erstmals wurde die 10 000-Euro-Marke geknackt.

Bei der feierlichen Scheckübergabe, die Ex-Bundesliga-Referee Alfons Berg mit einer von ihm kommentierten Weinprobe umrahmte, waren am Ende alle Beteiligten zufrieden: Zum ersten Mal in der nun 25-jährigen Geschichte des Hallenfußballturniers, das traditionell immer am ersten Wochenende im Januar stattfindet, wurde eine fünfstellige Summe zugunsten der Lebenshilfe Trier-Saarburg zusammengetragen.