Rheinlandliga : Hochwald-Zerf ebnet den Weg in die Oberliga

SG Hochwald-Zerf Foto: SG Hochwald

Region Mit gleich acht Teams und damit einem mehr als in der Vorsaison ist die Region Trier in der neuen Fußball-Rheinlandliga-Saison vertreten. Zwei davon haben in der Sommerpause ihre Struktur geändert. Rechtlich stünde im Hochwald und der Schneifel nun einem Oberligaaufstieg nichts mehr im Wege ...