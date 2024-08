Rheinlandpokal Mehrere Überraschungen und Mosella ohne Mühe

SV Dörbach – TuS Mosella Schweich 2:6 (1:2) Beim A9-Ligisten SV Dörbach setzte sich Rheinlandligaaufsteiger Mosella Schweich final mit 6:2 souverän durch, nach dem es zur Halbzeit noch 2:1 gestanden hatte. Die Partie auf dem Dörbacher Kunstrasen nahm früh Fahrt auf. Schweichs Nico Schäfer hatte die Gäste vor knapp 200 Zuschauern nach sechs Minuten in Front gebracht, Kapitän Kevin Macat glich nach einem Konter über Jeremy Nazarov aus (7.). Jens Schneider war es, der den Rheinlandligisten erneut in Führung schoss (28.), bevor Eintracht-Rückkehrer Julius Kalweit kurz nach dem Wechsel mit einem Traumtor aus 25 Metern auf 3:1 stellte. Dörbach gab sich nicht auf und kam in seiner besten Phase auf 2:3 heran, als Manuel Bemsch nach schnellem Umschaltspiel Nazarov bediente und dieser cool blieb (66.). TuS-Coach Thomas Schleimer reagierte umgehend und nahm im Anschluss an jene heiße Phase drei Wechsel vor, um im Mittelfeld mehr Kompaktheit zu bekommen. Schließlich entschied Eliah Dick die Partie mit dem 4:2 (70.). Als beim A-Ligisten die Körner ausgingen, legte die Mosella mit zwei weiteren Treffern von Schneider und einem Schlenzer von Dick aus 16 Metern in den Winkel die Tore fünf und sechs nach – 2:5, 2:6 (86., 90.). Trotz der klaren Niederlage zeigte sich Dörbachs Trainer Tobias Niehl nicht unzufrieden. „Es war dennoch ein gelungener Auftritt und vor allem kämpferisch eine gute Leistung. Wir hatten einige gute Offensivaktionen, doch die individuelle Klasse von Schweich war überragend. Die Niederlage ist ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen.“ Sein Pendant Thomas Schleimer befand, dass es in Summe auch in der Höhe ein verdienter Sieg war. „Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt. In ein, zwei Phasen ist es noch mal eng geworden, doch mit den Toren vier, fünf und sechs haben wir alle Zweifel aus dem Weg geräumt. Dörbach hat es über weite Strecken gut gemacht und bis zur 75. Minute gut dagegengehalten. Es war eine gelungene Generalprobe für den Ligaauftakt gegen die SG Schneifel, in den wir mit gestärktem Selbstvertrauen gehen können.“