Fußball-Rheinlandpokal Eintracht Trier spielt in Tarforst - und dann gegen die TuS Koblenz?

Fußball-Oberliga-Tabellenführer Eintracht Trier tritt im Achtelfinale des Rheinlandpokals im Stadtderby beim Rheinlandligisten FSV Tarforst an. Das hat die Auslosung am Mittwochabend in der Genießer-Lounge des Wettbewerb-Sponsors Bitburger durch Schiedsrichterin Naemi Breier ergeben.