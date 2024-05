Fußball in der Region Rheinlandpokal-Endspiel: Die SG Schneifel ist lange ein „nervender Gast“

Der Rahmen im bislang größten Spiel der Vereinsgeschichte war für die SG Schneifel grandios. Im Block 2 der Bitburger-Kurve des Oberwerth-Stadions in Koblenz formierte sich der „rote Block“: Mehrere Hundert Fans der SGS, die meisten in extra für die Partie angefertigten Final-Shirts gekleidet, feuerten ihr Team lautstark an – teilweise im Wechselgesang mit weiteren Anhängern der Schneifeler, die einen nicht gerade kleinen Teil der Haupttribüne eingenommen hatten.