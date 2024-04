Rheinlandpokal Finaaaaale! Jan Pidde lässt die SG Schneifel jubeln (Fotos)

Schnell ging es auf dem gut präparierten Stadtkyller Rasen zur Sache. Beide Teams bissen sich in die Zweikämpfe – und die Gäste von der Ahr lagen schon in der sechsten Minute in Führung. Nach einem weiten Einwurf von Nils-Simon Remagen verlängerte Christopher Klein den Ball, Paul Bermel nahm von der Strafraumgrenze aus Maß, traf so fulminant ins rechte Eck.