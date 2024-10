Raus aus der Liga, rein in den Pokal Kreisligist Kylltal plant den nächsten Streich im Rheinlandpokal

Raus aus dem Liga-Alltag, rein ins Pokalvergnügen: Neun Teams aus der Region sind am Mittwoch in der dritten Runde um den Rheinlandpokal im Einsatz. Verbandsweit als einziges Team aus der Kreisklasse ist die SG Kylltal-Birresborn übriggeblieben. Der Eifeler A8-Ligist hat sich vor dem Duell mit Bezirksligist SG Laufeld/Buchholz (19.30 Uhr, Gerolstein) mit einem 2:0-Erfolg bei der SG Dist-Idesheim in Position gebracht und nach zwei Siegen in Folge in der Liga wieder in die Spur gefunden. Daniel Robertz machte mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit den Unterschied. Nun wollen die Kylltaler nach der SG Igel-Liersberg (4:3 nach Elfmeterschießen) und dem SV Lüxem (1:0) den dritten Bezirksligisten eliminieren. Spielertrainer Daniel Bartsch sieht der Aufgabe voller Vorfreude entgegen: „Mit unserem neuen Selbstvertrauen wollen wir auch diesmal versuchen, eine Runde weiterzukommen, obwohl ich Laufeld in der Favoritenrolle sehe.“ Innenverteidiger Nico Schun steht nach einer Nasen-Operation wieder bereit, während Till Morbach und Tim Görtz (studieren/arbeiten in Köln) fraglich sind. Laufelds Coach Oleg Tintor ist gewarnt: „Kylltal hat zwei Bezirksligisten aus dem Pokal geworfen, demzufolge werden wir sie nicht unterschätzen. Mit Daniel Bartsch und Daniel Robertz haben sie richtig gute Kicker in ihren Reihen. Dennoch kann unser Ziel nur heißen, ins Achtelfinale einzuziehen.“ Während Timo Berdi und Leon Horrell ihre Sperren abgesessen haben, muss Tilmann Meeth noch zwei Partien zuschauen.