Rheinlandpokal Finaaaaale! Jan Pidde lässt die SG Schneifel jubeln

Der Simon-Elf fehlte es in vielen Aktionen an Sicherheit. Lang nach vorne geschlagene Bälle waren meist kein Problem für Ahrweiler. Der Forderung ihres Coachs („Bleibt kompakt, Männer!“) kamen die Gäste bis zum Pausenpfiff der sicher leitenden Unparteiischen Naemi Breier aus Zerf nach. Wenn es sein musste, klärte der ABC auch mal in höchster Not: Dogus Könez warf sich im Duell mit dem einschussbereiten Simon Reetz in den Ball (40.). Auf der Gegenseite verpasste Porca das 0:2 zum wenige Zentimeter: Nach einer Remagen-Ecke köpfte er an die Latte (41.).