Fußball Zwischen Titel und Tränen: Ein sehr emotionaler Besuch in Müngersdorf

Köln/Rivenich · Die Saison 2022/23 in der Fußball-Bundesliga ist schon seit knapp zwei Wochen Geschichte. An einem denkwürdigen Tag in Köln holte der FC Bayern München in buchstäblich letzter Minute die Deutsche Meisterschaft.

08.06.2023, 13:44 Uhr

Be sonderer Moment: Bei seinem Besuch in der Vip-Loge des Kölner Stadions machte Ralph Derber (links) auch Bekanntschaft mit Bayern-Präsident Herbert Hain er. Foto: privat

Für Ralph Derber aus Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird es sich aber wohl noch eine ganze Weile so anfühlen, als sei das Bayern-Spiel beim 1. FC Köln erst gestern gewesen, war er doch mittendrin im Münchner Meisterjubel.