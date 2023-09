Ob im großen Fußball (wie hier bei einem DFB-Pokalspiel in Sandhausen) oder auf Amateursportplätzen wie am Freitag in Wittlich: Zu Flutlichtausfällen kommt es immer mal wieder. In der Säubrennerstadt ging den Abend über aber nichts mehr - weil das Licht an eine Zeitschaltuhr gekoppelt ist und diese nicht mehr umgestellt werden konnte.

Foto: dpa/Uwe Anspach