Fußball : RW Wittlich ist neues Mitglied des Jugendfördervereins

Wittlich Jugendfußball: Kräftebündelung im Wittlicher Tal.

Der Jugendförderverein (JFV) Wittlicher Tal ist um einen Mitgliedsverein reicher: Der SV Rot-Weiß Wittlich hatte das Gespräch mit dem Wunsch gesucht, aktiv in die Jugendarbeit mit einzusteigen. Der JFV-Vorstand beschloss in Absprache mit den Stammvereinen, dem zu entsprechen. Seit dem 1. Juli nun gehört Rot-Weiß Wittlich als neuer Stammverein dem JFV an (TV berichtete bereits kurz).