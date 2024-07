Fußball Erst Färöer, nun Kasachstan: Andreas Buchs große Fußballreise

Vereinschef Fabrizio Bei musste von Verbandspräsident Paul Philipp getröstet werden, und die Spieler verließen mit gesenkten Häuptern den Platz: Die Enttäuschung war riesig im Lager des FC 03 Differdingen. Nach dem 0:0 am Mittwochabend im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation gegen KI Klaksvik von den Färöer Inseln ist der amtierende Luxemburger Fußballmeister zwar weiter international vertreten, darf aber nur noch in der (weniger lukrativen) Conference League ran. Das nächste Duell für das Team aus der Stahlmetropole im Südwesten des Großherzogtums hat es in sich: Nach dem für kommenden Donnerstag angesetzten Hinspiel geht es eine Woche später ins knapp 6000 (!) Kilometer Luftlinie entfernte Kasachstan, um dort in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Ordabassy Schymkent anzutreten.