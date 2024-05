Fußball-Rheinlandliga Aufatmen oder noch weiter bangen?

Gewinnt der FSV Salmrohr am Donnerstag, 20 Uhr, auf neutralem Platz im Stadion an der Brauerstraße in Mendig gegen den TuS Immendorf, steht der Klassenverbleib definitiv fest. Bei einer Niederlage müssen Trainer Paul Linz und seine Mannschaft darauf hoffen, dass entweder Cosmos Koblenz in der Oberliga bleibt oder die SG 2000 Mülheim-Kärlich den Oberliga-Aufstieg via Relegation packt, um so einen Platz in der Rheinlandliga freizumachen: Das ist die Konstellation vor dem Entscheidungsspiel der beiden nach der Saison in der Tabelle punktgleichen Teams. „Der Druck ist da. Den spürt die Mannschaft. Den spüre ich“, sagt Linz. Wenige Wochen nach seinem unverhofften Comeback auf der Salmrohrer Trainerbank hat der Ehrgeiz den 68-Jährigen noch mal voll gepackt. „Das ist nichts anderes wie früher in der 2. Liga. Anders geht es aber auch nicht. Du musst einfach voll dabei sein.“